Helena Prestes vuole l’anello da Javier Martinez: il simpatico siparietto social

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. Di recente, la coppia ha fatto parlare per una diretta su Tiktok che è stata vita da oltre 4 mila utenti. In questo frangente, la modella influencer si è resa protagonista di un simpatico siparietto per invogliare il compagno a regalarle l’anello di fidanzamento. Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: “L’anello è un segnale pubblico che una persona è già impegnata che non c’è bisogno di parole. Una tappa importante della relazione di solito fatta entro 2 anni. E’ simbolo dell’amore vero e del legame duraturo.

Helena Prestes e la stoccata verso Javier Martinez

Durante il siparietto in diretta social, Helena Prestes ha lanciato una stoccata verso Javier Martinez: “Non puoi lasciare una bionda così in giro senza un segnale tra l’altro sono molto alta.” Insomma, l’ex gieffina sogna l’anello dal pallavolista argentino come coronamento della loro storia d’amore. Proprio la coppia aveva parlato di matrimonio nel corso di una recente ospitata a Verissimo. In quell’occasione, il 31enne di Cordoba aveva dichiarato in merito alle nozze con la modella: “Sicuramente arriverà il momento giusto. In questo momento ci sono cose da sistemare a livello di case, quando si fa un passo così importante bisogna avere una certa stabilità. Prima di farci prendere troppo dalla passione e dalla voglia di prendere tutto di petto vogliamo capire dove stare“