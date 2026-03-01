Helena Prestes torna social: le prime parole dopo il dramma che l’ha colpita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha deciso di tornare sui social in seguito al grave lutto. Nel giorni scorsi, l’ex concorrente del Grande fratello ha reso noto di aver perso il padre, deceduto dopo un periodo ricoverato in un ospedale di San Paolo per un grave problema di salute. In una storia pubblicata nel suo profilo Instagram, la compagna di Javier Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito al dramma che l’ha colpita. Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole, apprendo visibilmente provata: “Ciao a tutti, come molti di voi sanno ho preso questa pausa perché mio padre è mancato. Volevo rispettare questo lutto. E’ un momento molto delicato per me e per la mia famiglia ma è giusto che riprendo il cammino passo dopo passo“.

Helena Prestes ha ringraziato le persone che le sono state vicine in questo delicato momento

La compagna di Javier Martinez ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in seguito alla morte del genitore. Helena Prestes ha pubblicato una storia su Instagram dove ha ammesso di voler tornare a lavorare e quindi guardare avanti nonostante il momento delicato che sta vivendo. La donna ha concluso, ringraziando tutte le persone che le sono state vicine con gesti, messaggi e fiori. Nei giorni scorsi, l’ex concorrente del Grande fratello aveva pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui ringraziava alcune persone che avevano deciso di mandare dei fiori al funerale del padre avvenuto in Brasile.