Helena Prestes svela un retroscena sul rapporto con Javier Martinez: cosa ha detto

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei suoi sostenitori. Nella giornata di ieri 21 febbraio, la modella brasiliana ha fatto una nuova diretta su Tik Tok, dov’è molto attiva. La donna ha raccontato qualche dettaglio della giornata trascorsa e fatto una rivelazione in merito alla storia con Javier Martinez, che ormai va avanti da un anno dopo essersi incontrati al Grande fratello. Scendendo nei dettagli, la 35enne ha parlato della foto postata dal compagno su Instagram dove ha messo in mostra il suo fisico scolpito. La donna ha dimostrato di aver particolarmente apprezzato quell’immagine di Javier, tanto da suscitare la reazione degli utenti collegati in live che le hanno domandato se fosse gelosa. Helena Prestes ha quindi esclamato: “Io sono gelosa un po’.. eh raga.. Ho visto una ragazza che è andata a fine partita da lui ed ho fatto lo screenshot”. La donna ha concluso, affermando di aver mostrato la cattura dello schermo al compagno ma non le ha risposto.

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di recente a Celebrity chef

La modella brasiliana ha dimostrato di essere particolarmente gelosa del compagno, conosciuto al Grande fratello. Helena Prestes e Javier Martinez sono stati i grandi protagonisti dei giorni scorsi. La coppia oltre ad essere stata ospite di Verissimo ha preso parte ad una puntata di Celebrity chef, il programma culinario di Tv8. In questo frangente, gli Helevier si sono messi in mostra per le loro capacità dietro ai fornelli, sorprendendo fans, giuria e persino Alessandro Borghese, che li ha fatto grandi complimenti. Un’ospitata che ha visto la vittoria del pallavolista argentino sulla compagna grazie alla realizzazione di alcuni piatti tipici argentini.