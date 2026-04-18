Helena Prestes sotto accusa: “Trascuri il tuo cane”, la replica stizzita dell’ex gieffina

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano che ormai la segue da diverso tempo. In queste ultime ore, l’ex finalista del Grande Fratello è finita sotto accusa per il suo modo di gestire il suo cane. Alcuni utenti hanno accusato la modella brasiliana di stare trascurando il suo animale a 4 zampe a causa dei continui viaggi sia in Italia che all’estero. Parole che non hanno lasciato indifferente l’ex gieffina, che ha deciso d’intervenire per fare chiarezza. Helena Prestes ha pubblicato un post nel suo profilo X, dove ha replicato alle critiche: “La gente sempre che parla a vanvera del mio cane, potrei scrivere un libro per raccontare la nostra storia. Ho dovuto imparare tante cose, purtroppo lei non è un cane che viaggia facilmente in aereo. Sarebbe stressante e triste per lei. A parte che il maremmano è un cane solitario, piace stare nel suo.“

Helena Prestes, il popolo social la difende

La compagna di Javier Martinez ha ammesso di stare facendo il possibile per il suo cane, tanto da concludere il messaggio con: “Menomale non può leggere le grosse cavolate che sono obbligata a vedere.” Le parole di Helena Prestes hanno scatenato la reazione del popolo social. Se alcuni hanno consigliato alla donna di non commentare le critiche, altri hanno preso le difese dell’ex gieffina. Un utente ha scritto il seguente post su X: “Amy è famiglia, Amy è amata, coccolata, da Helena Prestes e da Javier Martinez. State certi che non faranno mai mancare nulla a lei come è successo fino ad oggi. Se non ci sono polemiche ogni giorno le inventate che vite povere avete…..“