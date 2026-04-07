Helena Prestes sbotta sui social: “E’ grave e da studiare”, c’entra il Grande Fratello

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti più discusse del Grande Fratello dove ha trovato successo e l’amore. La modella influencer è solita aggiornata i suoi tanti fans con post e dirette social. Anche oggi 7 aprile, la donna ha deciso di fare una live nel suo profilo Tiktok dove ha oltre 60 mila utenti. In questa circostanza, la compagna di Javier Martinez ha dato alcuni aggiornamenti della sua vita mentre faceva colazione all’interno di un hotel di Monte Carlo, dove si trova per lavoro. In particolare, Helena Prestes ci ha tenuto a rispondere a chi le inondava di commenti in merito alle delle vecchie dinamiche del Grande Fratello dov’era stata tra le assolute protagoniste. La 35enne ha dichiarato senza tanti peli sulla lingua: “spero che ognuno viva la sua vita, chi rimane con questa mentalità del gioco di due anni fa, del programma a cui ho partecipato, è grave, è da studiare. Io vi mando solo amore, abbracci e spero che stiate bene.”

Helena Prestes vittima di body shaming

Sempre nel corso della diretta, Helena Prestes ha alzato la voce contro chi ha criticato il suo aspetto fisico. La modella influencer ha reso noto di essere rimasta vittima di body shaming, tanto da dichiarare in questo modo: “ho felicemente 35 anni, ogni volta mi dicono “ah sembri vecchia” io sono vecchia tesoro..e sto benissimo e vi auguro tanta salute che è la cosa più importante nella vita”. Per la donna è un grande momento sia a livello sentimentale che lavorativo. La modella si trova a Monte Carlo per impegni di lavoro. La donna è stata invitata a prendere parte ad un evento di un noto brand d’abbigliamento che sponsorizza il master di tennis della cittadina monegasca.