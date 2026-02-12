Helena Prestes e Javier Martinez, doppio impegno in televisione per la coppia del Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes e Javier Martinez. Il pubblico potrà assistere al ritorno in televisione della coppia, nata all’interno del Grande fratello nel 2024. La modella brasiliana e il pallavolista argentino saranno protagonisti di una doppia ospitata sulle reti televisive italiane. In particolare, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – saranno ospiti della puntata di Verissimo, in programma domenica 15 febbraio a partire dalle 15:30 sui teleschermi di Canale 5. Helena Prestes e Javier Martinez avranno modo di aggiornare i fans sulla loro storia d’amore, rivelandone dettagli inediti e progetti per il futuro.

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Verissimo e Celebrity Chef

Ma l’ospitata di Verissimo del 15 febbraio non sarà l’unico appuntamento televisivo che vedrà protagonisti Helena Prestes e Javier Martinez. In particolare, la coppia sarà ospite del nuovo appuntamento di Celebrity Chef, in programma lunedì 16 febbraio dalle ore 20:20 sui teleschermi di Tv8. In questo frangente, i fans potranno assistere agli Helevier in una nuova veste ovvero come aspiranti chef. La modella di San Paolo e il pallavolista argentino si sfideranno dietro ai fornelli nella creazione di alcuni piatti che saranno giudicati dalla giuria del programma condotto da Alessandro Borghese.