Helena Prestes rivela: “Ecco di cosa mi pento”, la rivelazione

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Helena Prestes continua a far notizia a distanza di ormai quasi 2 anni dalla sua partecipazione al Grande fratello dove si era messa in mostra per il suo carattere e la sua relazione con Javier Martinez. La modella brasiliana ha pubblicato un nuovo video nel suo canale You Tube, dove ha risposto ad alcune curiosità da parte dei suoi fans. In particolare, Helena Prestes ha rivelato una cosa di cui si pente di aver fatto. L’ex gieffina ha dichiarato senza tanti peli sulla lingua: “E’ il piercing al seno, l’ho fatto che avevo 15 anni perché poteva essere nascosto alla mamma. Ha fatto un male malissimo.” La donna ha svelato che rifarebbe il salto col paracadute visto che possiede il brevetto.

Helena Prestes rivela cosa si augura per il futuro

Sempre nel video You Tube, Helena Prestes ha parlato anche di temi più profondi. La donna ha spiegato di raggiungere il massimo della felicità quando è libera, dichiarando: “La libertà, credo lo sia per tutti, quando ti senti col petto aperto, ti senti libera. Quando faccio paracadutismo, rispettare ed essere dolce con gli altri, parlare italiano, quando vedo mia sorella contenta..” La compagna di Javier Martinez ha concluso, rivelando cosa si augura per il suo futuro. L’influencer brasiliana ha spiegato di voler continuare a fare ciò che vuole senza preoccupazioni.