Helena Prestes rivela: “Ecco cosa ho regalato a Javier Martinez”

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello. L’influencer brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo TikTok dove ha aggiornato i fans sulle ultime novità riguardanti la sua vita privata. In particolare, la 35enne ha parlato della storia d’amore con Javier Martinez, con il quale ha da poco festeggiato un anno d’amore dopo averlo conosciuto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Helena Prestes hs rivelato ai fans cosa ha regalato al pallavolista argentino in occasione del suo compleanno avvenuto lo scorso 27 febbraio. La donna ha dichiarato di aver organizzato per Javier Martinez una grigliata tra amici, comprando la miglior carne.

Helena Prestes passa alle vie legali per contrastare gli haters

Sempre nel corso della diretta social, Helena Prestes ha parlato degli haters, affermando che lei e Javier Martinez hanno deciso di passare alle vie legali per risolvere il problema. La donna ha poi aggiunto di essere un po’ spaventata a dormire da sola nella sua nuova casa a Lecco per poi aggiungere: “Non c’è l’orso ad abbracciarmi perché se tipo mi sveglio durante la notte mi giro per abbracciarlo e dormo di nuovo”, facendo riferimento al pallavolista argentino. La storia d’amore degli Helevier procede a gonfie vele. I due sono stati immortalati ad abbracciarsi e baciarsi durante l’ultima partita disputata da lui con la Terni volley academy prima della breve pausa di campionato.