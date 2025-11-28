Helena Prestes risponde agli attacchi social: il video che non lascia dubbi!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più amate e chiacchierate del Grande fratello. La donna si è messa in mostra per il suo carattere che l’ha portata ad avere importanti scontri. Un’esperienza, quella all’interno del reality show, che ha permesso alla 35enne di ottenere prestigiose collaborazioni italiane ed estere. In queste ultime ore, la compagna di Javier Martinez si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe, pubblicando un video su Tiktok che è apparso come una frecciatina nei confronti di chi la critica per il suo modo di vivere o di lavorare. Nel filmato si vede la donna in aeroporto con la seguente didascalia in inglese: “Quando dicono che i soldi possono comprare la felicità, eccomi qua a comprare ogni tipo di felicità perché lavoro duro e me lo merito ca..o”.

Beatrice Luzzi ha attaccato Helena Prestes

La modella brasiliana ha pubblicato un video su Tiktok, che è apparso come una frecciatina nei confronti di coloro che l’hanno attaccata in questo ultimo periodo. Di recente, Helena Prestes è finita al centro di un commento al vetriolo da parte di Beatrice Luzzi. Intervistata da Fanpage, l’ex opinionista del Grande fratello ha criticato pesantemente la compagna di Javier Martinez per la sua scelta di aprire una wishlist per i regali di Natale su Amazon, dichiarando: “Del suo cinismo io ho parlato in tempi non sospetti, e questo conferma che avevo individuato esattamente il personaggio. Forse dipende dalla sua cultura, ma per quanto mi riguarda questi episodi sono coerenti con la persona che avevo individuato“