Helena Prestes presente per Javier Martinez: un tenero gesto emoziona i fans
Helena Prestes non sta vivendo un periodo particolarmente felice. La donna ha annunciato nei giorni scorsi di essere stata colpita da un grave lutto famigliare. Nonostante questo, la modella brasiliana è voluta esserci per Javier Martinez, il compagno conosciuto oltre un anno fa nella casa del Grande fratello. La donna si è presentata alla partita del compagno avvenuta ieri 28 febbraio nel palazzetto di Terni, città dove vivono da ormai diversi mesi. Helena Prestes è rimasta al fianco del pallavolista argentino, alle prese con una stagione molto complicata con la sua squadra. In alcuni video e foto postati su X, il vecchio Twitter, si vede la modella brasiliane ed il fidanzato abbracciarsi e baciarsi teneramente a fine partita.
Helena Prestes presente alla partita di Javier Martinez
La modella brasiliana è voluta esserci per Javier Martinez nonostante il momento delicato che sta vivendo. La presenza della donna non è passata inosservata al popolo social. Molti i commenti che hanno elogiato il gesto di Helena Prestes come questi apparsi su X, il vecchio Twitter: “Nonostante tutto lei c’è sempre” mentre un altro “Il suo amore, porto sicuro, il senso di protezione dove rifugiarsi e l’abbraccio e la dolcezza di papà orso che avvolge la dolcissima Helena. Tutto quello che conta amore il senso di famiglia e protezione”.