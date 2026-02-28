Spettacolo Italia

Ex gieffina, messaggio di sostegno per Helena Prestes: ecco quale

Giulia Bertaccini28 Febbraio 2026
foto helena prestes
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non sono giorni facili per Helena Prestes. La modella brasiliana ha annunciato nei giorni scorsi di aver subito un grave lutto famigliare. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha rivelato di aver perso il padre, che era stato ricoverato in un ospedale in Brasile a causa di un ictus. Nel corso delle ultime ore, un’ex gieffina si è resa protagonista di un dolce gesto nei confronti di Helena Prestes. Si tratta di Dayane Mello, che con la compagna di Javier Martinez ha un’amicizia di lunga data. La donna ha pubblicato il seguente messaggio su X: “Un abbraccio grande a Helena e Mariana che in queste ore vivono un dolore immenso”. L’ex gieffina è voluta stare vicina all’amica in questo momento difficile della sua vita.

Dayane Mello e Helena Prestes sono legate da un’amicizia di lunga data

Dayane Mello ha scritto un messaggio di sostegno per Helena Prestes, alle prese con un lutto famigliare. Le due modelle hanno un’amicizia di lunga data. Proprio l’ex gieffina aveva fatto una sorpresa alla compagna di Javier Martinez nel corso del Grande fratello 2024. In quell’occasione, la brasiliana aveva incoraggiato l’amica a continuare la sua esperienza nel gioco nonostante le difficoltà: “So bene quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco, agli attacchi personali e ai propri sentimenti. Forza amiga, te amo muito!”.

foto helena prestes javier martinez
Giulia Bertaccini28 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©