Ex gieffina, messaggio di sostegno per Helena Prestes: ecco quale

Non sono giorni facili per Helena Prestes. La modella brasiliana ha annunciato nei giorni scorsi di aver subito un grave lutto famigliare. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha rivelato di aver perso il padre, che era stato ricoverato in un ospedale in Brasile a causa di un ictus. Nel corso delle ultime ore, un’ex gieffina si è resa protagonista di un dolce gesto nei confronti di Helena Prestes. Si tratta di Dayane Mello, che con la compagna di Javier Martinez ha un’amicizia di lunga data. La donna ha pubblicato il seguente messaggio su X: “Un abbraccio grande a Helena e Mariana che in queste ore vivono un dolore immenso”. L’ex gieffina è voluta stare vicina all’amica in questo momento difficile della sua vita.

Dayane Mello e Helena Prestes sono legate da un’amicizia di lunga data

Dayane Mello ha scritto un messaggio di sostegno per Helena Prestes, alle prese con un lutto famigliare. Le due modelle hanno un’amicizia di lunga data. Proprio l’ex gieffina aveva fatto una sorpresa alla compagna di Javier Martinez nel corso del Grande fratello 2024. In quell’occasione, la brasiliana aveva incoraggiato l’amica a continuare la sua esperienza nel gioco nonostante le difficoltà: “So bene quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco, agli attacchi personali e ai propri sentimenti. Forza amiga, te amo muito!”.