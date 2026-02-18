Helena Prestes presa una decisione social: cosa ha fatto l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé in queste ultime ore per una decisione social. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo in cui ha annunciato di aver abbassato il costo del suo abbonamento su Instagram. La donna ha rivelato che il prezzo è tornato a 3,99 euro invece di 6,99 euro. Helena Prestes ha dichiarato in una storia su Instagram: “Ciao amici faccio questa storia qui in stazione. Sto andando a Milano e mostrerò un po’ di tutto nelle storie esclusive. Il canale è tornato a 4 euro”. La compagna di Javier Martinez ha concluso, invitando le persone ad abbonarsi nuovamente nel suo canale d’Instagram.

La modella brasiliana ha deciso di abbassare il prezzo del suo abbonamento su Instagram a 3,99 euro. Una decisione che è stata accolta nei migliori dei modi da parte degli utenti in rete. Su Facebook, infatti, sono apparsi diversi commenti che hanno approvato la scelta di Helena Prestes come questo: “Finalmente. Non andava bene pagare contenuti esclusivi quanto il costo di un pacchetto su Netflix.” Tempo fa la compagna di Javier Martinez era finita al centro della bufera per la decisione di aumentare drasticamente il costo del suo abbonamento su instagram, rivelando che coi soldi guadagnati ci avrebbe comprato una casa per lei e il compagno.