Ex gieffino lancia la sfida a Javier Martinez: cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande Fratello 2024. Nel corso dell’esperienza l’uomo ha ottenuto grande popolarità e stretto importanti rapporti d’amicizia come quello con Luca Calvani. Proprio quest’ultimo è tornato a far parlare di sé per un box domande che ha aperto su Instagram dove ha risposto ad alcune curiosità da parte dei fans. In particolare, l’attore toscano ha risposto in questo modo a chi chiedeva se gli sarebbe piaciuto sfidare Javier Martinez ad un match culinario: “Che ne pensi? Ci sfidiamo?”. Anche l’uomo come i fans sembrano essere rimasti particolarmente colpiti dalle doti mostrate dietro ai fornelli dal pallavolista argentino a Celebrity Chef insieme ad Helena Prestes.

Luca Calvani parla della storia tra Javier Martinez e Helena Prestes

Sempre Luca Calvani ha risposto ad un’altra domanda su Javier Martinez, riguardante la sua storia d’amore con Helena Prestes. L’attore toscano ha risposto così a chi gli chiedeva come vedesse gli Helevier: “Benissimo.” L’uomo e gli Helevier hanno dimostrato di aver mantenuto i rapporti dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello nel 2024. La modella brasiliana e il 30enne argentino erano stati tra gli invitati del matrimonio di Luca Calvani avvenuto a fine estate in un noto agriturismo sulle colline toscane.