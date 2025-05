Helena Prestes, pazza d’amore di Javier Martinez: il video sui social non lascia dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta vivendo un periodo d’oro in seguito alla fine del Grande Fratello, dov’è stata l’assoluta protagonista. La modella brasiliana si è messa in mostra sia per il suo carattere senza filtri sia per i suoi scontri con Zeudi Di Palma e la nascita della storia con Javier Martinez. Dalla fine del reality show di Canale 5, la donna non si è mai fermata, tanto da essere stata invitata a vari eventi sia in Italia che all’estero. Helena Prestes ha appena fatto ritorno da Cannes, dove ha partecipato alla prima del film Fuori con le attrici Valeria Golino e Matilde De Angelis. Proprio qui l’ex gieffina ha stupito il pubblico indossando un abito bianco che ha messo in risalto le sue curve. Una volta tornata in Italia, la donna ha riabbracciato il compagno, con il quale fa coppia fissa da tre mesi.

Helena Prestes “è ossessionata” da Javier Martinez: il video su Tiktok è cliccatissimo

L’ex gieffina ha appena fatto ritorno a Milano dopo l’esperienza vissuta a Cannes per partecipare agli eventi collegati alla manifestazione cinematografica. Helena Prestes ha ritrovato Javier Martinez, con il quale la storia procede a gonfie vele. Proprio ieri la modella brasiliana ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok, dove appare pazza d’amore per il trentenne argentino. Nel filmato la donna la si vede baciare il pallavolista con sottofondo un audio della cantante Rihanna che cita in questo modo: “Sono innamorata, sono ossessionata e non voglio sentirmi in colpa per questo.” Neanche a dirlo, il video ha fatto in breve tempo il giro del web, tanto da essere stato cliccatissimo dai loro fan. Nel frattempo, gli Helevier così si fanno chiamare in rete hanno già lasciato nuovamente Milano per recarsi a Napoli, dove prenderanno parte ad alcuni eventi.