Helena Prestes, nuovo traguardo l’ex gieffina: cos’è accaduto

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Helena Prestes sta vivendo un momento d’oro fatto di tanti impegni che la portano a girare sia l’Italia che l’estero. L’ex protagonista del Grande fratello è stata di recente ospite di un evento di un noto brand di abbigliamento, svoltosi a Milano in occasione della settimana dedicata dal design. La modella brasiliana ha partecipato al debutto della nuova collezione della Guess avvenuto alla Mudec, dove vi è istallata anche una mostra con alcuni momenti iconici di Marilyn Monroe. Proprio la pagina Instagram della compiante attrice americana ha pubblicato una foto di Helena Prestes, scattata in occasione dell’evento a Milano. Un nuovo traguardo per la compagna di Javier Martinez, che ha saputo conquistare non solo il mercato italiano.

Helena Prestes nella pagina ufficiale di Marilyn Monroe su Instagram

La pagina ufficiale di Marilyn Monroe che vanta oltre 2 milioni di utenti su Instagram ha pubblicato una foto di Helena Prestes, invitata alla mostra della compianta attrice americana in collaborazione con il lancio della nuova collezione della Guess. L’immagine vede l’ex gieffina mimare una posa della defunta stella americana con indosso un abito bianco e un rossetto rosso che mette in mostra la sua pelle abbronzata. Nel frattempo, la donna si appresta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Tra pochi giorni, la 35enne si trasferirà in pianta stabile a Lecco insieme a Javier Martinez.