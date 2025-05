Helena Prestes, nuova fuga d’amore con Javier Martinez: svelata la meta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più seguita dopo l’uscita dal Grande Fratello. I due hanno passato ogni momento disponibile insieme, fatto di tante fughe d’amore in giro per l’Italia ed all’estero. La coppia aveva passato qualche giorno di relax a Recanati, trascorso la Pasqua in una mega villa di Riccione e fatto una vacanza da sogno in Egitto tra le dune del deserto e il Mar Rosso. Proprio qui, la modella brasiliana aveva deciso di lanciarsi dal paracadute come rivelato da lei stessa nel suo profilo Instagram. Ma per Helena Prestes e Javier Martinez le fughe d’amore non sembrano essere finite. Gli Helevier così si fanno chiamare in rete hanno deciso di trascorrere una settimana a Napoli. L’annuncio è stato fatto dalla stessa ex gieffina sui suoi canali social, dov’è seguitissima.

Javier Martinez e Helena Prestes hanno portato il loro amore a Napoli

Javier Martinez e Helena Prestes hanno portato la loro storia d’amore a Napoli. La coppia sarà ospite di alcuni eventi in zona e per girare la città, che ha da poco festeggiato il suo quarto Scudetto con la vittoria della squadra contro il Cagliari. Proprio la modella brasiliana ha scritto un post nel suo profilo X per chiedere agli utenti di rivelarle dei posti da vedere a Napoli. Neanche a dirlo, il messaggio ha scatenato i fan partenopei che hanno aiutato la donna consigliandole cosa vedere come il Vesuvio, il Lungomare, Piazza del Plebiscito, i Quartieri Spagnoli e il Murales di Diego Armando Maradona. Per gli Helevier sarà un modo per conoscere la città che non aveva mai visitato.