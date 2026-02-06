Helena Prestes, lo scherzo sulla neve è esilarante: cosa ha fatto l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di ormai più di un anno dalla sua partecipazione al Grande fratello. La donna ha appena fatto ritorno in Italia dopo essere volata a Gstaad in Svizzera dove ha preso parte alla sfilata della collezione invernale della Guess, dov’era presente anche Chiara Ferragni. Nel frattempo, la modella brasiliana è rimasta vittima di un esilarante scherzo. A renderlo noto è stato Mattia Fumagalli che ha pubblicato una post nel suo profilo Instagram in cui lo si vede spingere Helena Prestes sugli sci, rischiando di farla cadere sul manto nevoso. L’ex gieffino ha allegato il tutto alla seguente didascalia: “Giuro non sono una brutta persona. E’ tutta intera la nostra Helena”

Mattia Fumagalli aveva dedicato parole di stima verso Helena Prestes

Mattia Fumagalli e la compagna di Javier Martinez avevano trascorso ad inizio gennaio una vacanza sulla neve a Madonna Di Campiglio. In quell’occasione, i due ex gieffini avevano condiviso coi propri followers momenti della loro esperienza sulla neve. Proprio il maestro di sci aveva dedicato parole di profonda stima nei confronti di Helena Prestes, tanto da scrivere in questo modo in un post condiviso su Instagram: “Scusate se sembro mieloso, ma quando devo dire una cosa la dico: mi ha rapito il cuore. Perché è rara. Una di quelle persone che pensa prima a far stare bene gli altri, senza farlo pesare. Una presenza che ti fa credere ancora nell’amicizia fatta bene. E in un momento non facile… trova sempre il lato positivo. Senza neanche provarci, diventa un esempio. Grazie per aver condiviso questa vacanza con me. “