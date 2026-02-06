Helena Prestes e quel dolce dettaglio che non è sfuggito ai fans: c’entra Javier Martinez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si trova in Svizzera per prendere parte ad un’esperienza insieme a Guess, noto brand di moda internazionale. La donna ha condiviso alcuni giorni sulla neve insieme a Giulia De Lellis, Valentina e sua sorella Chiara Ferragni, la quale è stata appena annunciata come testimonial della collezione primaverile del brand. In questi giorni, l’ex gieffina ha aggiornato i fans, pubblicando video e foto della sua esperienza a Gstaad. Nella giornata di ieri 5 febbraio, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con un dettaglio che non è passato inosservato ai suoi tantissimi fans che ancora oggi la seguono dopo averla conosciuta al Grande Fratello. La donna ha postato due boccette di profumo della Guess con incise le sue iniziali e quelle di Javier Martinez. Un dolce gesto che ha scatenato i suoi ammiratori che su X hanno scritto: “Che tenera che anche a lavoro pensa al suo Javier” ma anche “Ma che dolce”

Helena Prestes è a Gstaad con Guess

La modella brasiliana è a Gstaad dov’è stata invitata alla sfilata della nuova collezione invernale della Guess, noto brand internazionale. Helena Prestes ha collaborato con il marchio già diverse volte. L’ex gieffina è stata la testimonial per l’abbigliamento tecnico invernale insieme a Giulia Calcaterra mentre la scorsa estate ha partecipato ad un’esperienza a bordo di un veliero sempre per il brand. Un nuovo grande traguardo per la donna in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello che l’ha vista protagonista.