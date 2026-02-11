Helena Prestes, lo scherzo a Javier Martinez fa impazzire i fans: cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. La coppia ha fatto impazzire i loro fans nella giornata di ieri 11 febbraio con un video pubblicato in rete. In particolare, la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui si rende protagonista di uno scherzo ai danni del compagno mentre si trovavano a bordo di un treno. Nel video si vede Helena Prestes prendere il tablet e il portafoglio di Javier Martinez che nel frattempo si è addormentato sul sedile del mezzo. Il filmato si conclude con il pallavolista della Terni volley academy che una volta sveglio scopre che al suo fianco c’è un’altra persona invece della modella. Un siparietto divertente che ha scatenato i fans. In rete si leggono commenti del tipo: “troppo divertenti” mentre un altro “ma come le vengono ad Helena? No vabbè.. sto male”.

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Celebrity Chef

Gli Helevier continuano a far sognare il pubblico italiano. I due che hanno da poco celebrato il primo anniversario torneranno presto in televisione. Ebbene sì, Helena Prestes e Javier Martinez saranno ospiti della puntata di Celebrity Chef, in programma lunedì 16 febbraio dalle ore 20:20 sui teleschermi di Tv8. I fans potranno assistere al ritorno in televisione della coppia dopo averli apprezzati nel corso del Grande fratello dove entrambi avevano raggiunto le fasi finali.