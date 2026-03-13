Helena Prestes, l’annuncio più bello: “Non molliamo mai”, cos’è successo

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Helena Prestes è tra le influencer più apprezzate in questo momento in Italia. L’ex concorrente del Grande fratello è tornata a far parlare di sé per un annuncio fatto nelle sue storie di Instagram, dov’è molto attiva. La donna ha pubblicato una storia in cui ha rivelato di essere riuscita a ripristinare la pagina del suo brand che aveva perso in seguito a diverse segnalazioni su Instagram. La compagna di Javier Martinez ha scritto: “Sono felice che Meta ci abbia ridato l’account. Avevo detto di avere pazienza: in qualche modo l’avremmo riportato con noi. Non molliamo mai.” Helena Prestes ha concluso, ringraziando la sua assistente che in queste settimane si è adoperata per dimostrare che l’account del suo brand rispettava le regole della piattaforma.

La pagina del brand di Helena Prestes era stata chiusa su Instagram

L’influencer brasiliana è riuscita a riprendere la pagina del suo brand che le avevano chiuso su Instagram. Diverse settimane fa, Helena Prestes aveva pubblicato uno sfogo nel suo profilo X, dove aveva parlato della chiusura improvvisa dell’account dove vende alcuni prodotti all’uncinetto fatti a mano. In quell’occasione, l’ex concorrente del Grande fratello aveva scritto: “Io non ci posso credere che ancora gente di reality viene a denunciare il mio account di uncinetto… sono basita.. so nemmeno cosa fare perché non mi è mai capitato e quindi non so nemmeno come recuperarli e perché motivo l’avete fatto?”. A distanza di qualche settimana sembra che la disavventura social abbia trovato una soluzione.