Grande fratello vip, Ibiza Altea tira in ballo Jessica Morlacchi e Helena Prestes: il commento

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Il Grande fratello vip è tra i programmi che stanno facendo più discutere gli italiani. Tra le protagoniste di questa edizione vi è Ibiza Altea, la modella italo-americana conosciuta in Italia per la sua passata partecipazione a Too hot to handle. In queste ore, la donna è finita al centro dell’attenzione per un commento fatto su due ex gieffine. Ibiza Altea ha fatto la seguente constatazione: “Si ricordano più di Helena Prestes che di Jessica Morlacchi”, ricordando la loro edizione dove il lancio del bollitore fu grande protagonista. La donna ha fatto intendere che la modella brasiliana avrebbe meritato la vittoria del Grande fratello al posto della cantante romana.

Il lancio del bollitore tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes finisce al Grande fratello vip

Il lancio del bollitore tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes è stato oggetto di commenti all’interno della casa del Grande fratello vip. Oltre ad Ibiza Altea, anche Francesca Manzini ha voluto commentare quell’episodio che fece molto discutere il pubblico italiano. L’imitatrice ha dichiarato: “L’anno scorso il bollitore che tirò Helena Prestes: Jessica era andata troppo…”, alludendo al fatto che la cantante aveva esagerato coi termini. Un episodio che segnò quell’edizione e che portò al ripescaggio di alcuni concorrenti tra cui la compagna di Javier Martinez e Jessica Morlacchi.