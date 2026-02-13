Helena Prestes insieme a Chiara Ferragni sulla neve: svelato il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé per un nuovo post pubblicato nel suo profilo Instagram, dove ha oltre 300 mila utenti. La 35enne ha postato un reel in cui la si vede intervistare alcune persone che hanno preso parte alla sfilata evento della Guess avvenuta a Gstaad in Svizzera. Tra gli invitati intervistati vi è anche Chiara Ferragni, che è stata annunciata come nuova testimonial del brand. Nel filmato infatti si vede Helena Prestes fare alcune domande alla nota influencer italiana in merito alla collezione del brand di abbigliamento. Neanche a dirlo, l’incontro ha scatenato i fans. Tanti i commenti apparsi sotto il post come questi: “ma che belle”, “che brava intervistatrice” ed ancora “più contenuti così.“

Helena Prestes e Chiara Ferragni hanno preso parte ad un evento in Svizzera

La modella brasiliana e Chiara Ferragni hanno preso parte ad un evento in Svizzera ad inizio febbraio. Helena Prestes e la nota influencer italiana sono state invitate alla sfilata della nuova collezione invernale della Guess, marchio per cui entrambe collaborano. L’ex gieffina ha già partecipato a due esperienze per il brand americano. La scorsa estate, la compagna di Javier Martinez navigò le acque siciliane a bordo di un veliero insieme a Giulia Calcaterra mentre a fine 2025 scattò una campagna sulle montagne di Bormio sempre per il brand.