Helena Prestes infiamma la rete: cosa ha fatto l’ex gieffina

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello 2024 dov’è arrivata seconda. Proprio l’influencer brasiliana è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore per una storia postata nel suo profilo Instagram dov’è seguita da 300 mila utenti. Nel filmato postato si vede la 35enne prepararsi una bevanda con indosso soltanto un costume leopardato all’interno della sua abitazione di Terni. Una storia che ha messo in risalto il corpo perfetto di Helena Prestes, che è apparso già pronto per la prova bikini in arrivo. In rete non sono mancati elogi per il fisico della compagna di Javier Martinez come questi apparsi su X: “Ammazza che fisico”, “A Terni è già estate” mentre un altro “bellissima.”

Helena Prestes, prova costume superata

La brasiliana ha già superato la prova costume a pieni voti. Helena Prestes ha mostrato una forma fisica davvero invidiabile, derivata grazie alla sua passione per gli sport ed un’alimentazione sana. Proprio l’influencer tornerà nelle prossime settimane nuovamente in televisione. Dopo la recente ospitata a Verissimo, ecco che la compagna di Javier Martinez sarà tra le concorrenti di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video che la vedrà protagonista insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Shaila Gatta, Matteo Diamante e Edoardo Tavassi.