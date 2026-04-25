Helena Prestes inedita: “Ecco cosa vorrei”, le parole in diretta

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Helena Prestes ha completato il suo trasferimento a Lecco dove ha comprato un attico di lusso all’ultimo piano. Nelle ultime ore, l’ex protagonista del Grande fratello ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok mentre sistemava il suo appartamento invaso da scatoloni. In questa circostanza, la donna oltre a rispondere alle tante domande dei fans è stata vittima di alcuni attacchi da parte degli haters. Di qui, è arrivata la reazione di Helena Prestes che ha dichiarato le seguenti parole: “L’unica cosa che vorrei è che le persone che dicono offese come dice Javier Martinez ci mettessero la faccia, perché come sei in grado di dire certe cose, sei in grado di rispondere per la responsabilità e la reazione di quello che potrebbe causare… ma non avete le palle”.

Helena Prestes in contatto con un avvocato per contrastare gli haters

Sempre nel corso della diretta social, Helena Prestes ha spiegato di essere in contatto con un avvocato per contrastare il problema degli haters. La modella brasiliana ha quindi parlato dei suoi prossimi impegni lavorativi, escludendo di tornare al Festival del Cinema di Cannes dove si era presentata l’anno scorso con un vestito bianco che aveva messo in mostra le sue curve. La donna ha concluso, dichiarando che tra pochi giorni avrebbe lasciato Lecco per un impegno di lavoro anche se non ha specificato la meta.