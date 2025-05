Helena Prestes incanta in bikini: forme mozzafiato per l’ex concorrente del Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana si è fatta riconoscere per i suoi commenti senza peli sulla lingua e la sua storia d’amore con Javier Martinez, nata dopo parecchie indecisioni da parte di lui. La donna è reduce da una vacanza da sogno in Egitto in compagnia del fidanzato. I due hanno passato dieci giorni tra dune del deserto, gite in barca e visite alle piramidi di Giza. Un’esperienza davvero magica che Helena Prestes ha voluto condividere coi suoi followers. L’ex concorrente del Grande Fratello oltre a postare alcuni momenti con Javier Martinez ha incantato tutti, postando alcuni video in bikini. La modella è apparsa in splendida forma con indosso un costume marrone che ha messo in risalto le sue forme mozzafiato.

Helena Prestes e Javier Martinez vittima di una disavventura in Egitto

L’ex concorrente del Grande Fratello ha incantato il pubblico, postando alcuni video in bikini sul suo profilo Instagram. Neanche a dirlo, i reel sono stati commentati dai suoi seguaci che le hanno fatto i complimenti per la sua splendida linea. Nel frattempo, Helena Prestes è rimasta vittima di una disavventura proprio in Egitto. La modella brasiliana insieme a Javier Martinez sono stati costretti a prendere un passaggio da un camionista a Giza. L’episodio è stato documentato dalla donna nel suo canale d’Instagram, dov’è seguita da oltre 50 mila followers. Nel video si vedono gli Helevier mentre si fanno trasportare da un camion per le strade trafficate di Giza.