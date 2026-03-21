Helena Prestes imbarazza Javier Martinez: dichiarazione hot in diretta

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Helena Prestes e Javier Martinez sono stati tra i concorrenti più amati del Grande Fratello 2024. Grazie al reality show, i due si sono conosciuti ed hanno iniziato una storia d’amore che dura ancora oggi. Proprio la coppia è tornata a far parlare di sé per una diretta avviata su Tiktok. Tutto è iniziato quando la modella influencer ha avviato una live nel suo profilo social, dov’è entrato anche il suo compagno. In questa circostanza, gli Helevier sono apparsi molto felici e innamorati mentre si scambiavano dediche d’amore. A tal proposito, Helena Prestes ha imbarazzato Javier Martinez per una dichiarazione hot. La modella di San Paolo ha dichiarato le seguenti parole: “Dico la verità? Ti voglio mordere, ti voglio prendere, ti voglio spingere contro la parete e ti bacio”.

Helena Prestes e le dichiarazioni bollenti su Javier Martinez

La modella brasiliana non è nuova a fare dichiarazioni bollenti nel corso di una diretta social. Solo alcuni giorni fa, Helena Prestes aveva fatto una live sempre su TIktok dove aveva parlato di un momento condiviso con Javier Martinez. In quell’occasione, la donna aveva dichiarato ad oltre 4 mila persone: ““Non abbiamo fatto la vasca. E’ stato molto divertente questo momento, ha fatto la doccia lui mentre lo guardavo. Menomale non ci sono le telecamere, la mia faccia da sc*ma mentre lui fa la doccia. Non è per tutti, non è facile.” Gli Helevier hanno dimostrato di essere molto passionali. Il pubblico ricorda ancora le effusioni amorose della coppia all’interno della casa più spiata d’Italia.