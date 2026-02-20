Helena Prestes ha realizzato il suo sogno: l’annuncio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere seguitissima sui social a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello. La modella brasiliana ha realizzato il suo sogno come rivelato da lei stessa in una storia postata nel suo profilo Instagram. La donna ha pubblicato una foto in cui la si vede camminare in mezzo ad una strana con la seguente didascalia: “Andando a realizzare un sogno.“ Parole che hanno scatenato la curiosità dei fans, i quali hanno ricevuto una spiegazione qualche ora dopo da Helena Prestes. La donna ha condiviso un video con un agente immobiliare in cui lo si sente dichiarare le seguenti parole: “Oggi per qualcuno non è un giorno qualsiasi ma è un giorno importante. Un giorno nel quale un sogno si è realizzato.” La modella brasiliana ha così annunciato di aver comprato la sua prima casa.

Helena Prestes ha comprato casa a Lecco

L’ex gieffina ha comprato casa a Lecco come rivelato da lei stessa in un video pubblicato su Instagram insieme al suo agente immobiliare. Solo qualche settimana fa, Helena Prestes aveva annunciato di essere in trattativa per comprare l’abitazione in una storia apparsa nel profilo di Mattia Fumagalli. Proprio l’uomo aveva scritto il seguente commento: “Auguroni amore mio, quanto sono felice. Un passo importante” con l’emoj a forma di una chiave. Un momento davvero importante per la modella brasiliana sia lavorativo che sentimentale. La storia con Javier Martinez procede a gonfie vele come rivelato da loro stessi in alcune ospitate televisive.