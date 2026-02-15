Helena Prestes: “Ha chiamato la polizia”, l’amara confessione a Verissimo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la grande protagonista della puntata di Verissimo, andata in onda il 15 febbraio sui teleschermi di Canale 5. La modella brasiliana insieme a Javier Martinez hanno celebrato il loro primo anniversario negli studi del programma dove hanno parto dei momenti belli e meno belli che hanno constellato la loro storia d’amore. In particolare, la 35enne ha parlato del viaggio fatto in Brasile per stare al fianco del padre, ricoverato in ospedale in seguito ad un ictus. Helena Prestes ha dichiarato: “Sono andata in Brasile combattuta. Ho saputo tramite un giornale che papà non stava bene. Una mia amica mi ha girato un articolo, così ho iniziato a cercarlo online e poi sono andata in Brasile“. La donna ha aggiunto che Javier Martinez l’ha incoraggiata a partire per ritrovare il rapporto col genitore.

Helena Prestes e la confessione sulla madre a Verissimo

Durante l’ospitata a Verissimo, Helena Prestes ha parlato del suo viaggio difficile in Brasile. La donna ha spiegato che suo padre è diventato un accumulatore di cose, tanto da ammettere: “Io e mia sorella abbiamo scoperto dove vive, abbiamo ripulito tutto, abbiamo chiamato un camion per buttare via tutto. Speriamo che lui torni, abbiamo un’infermiera per lui. Lui ha solo noi.” La modella ha quindi fatto una confessione amara sulla madre, che ha provato a contattare quando era a San Paolo. La donna ha spiegato: “Mentre eravamo a casa di mio padre, è arrivata la polizia a controllare cosa stessimo facendo. Più tardi abbiamo scoperto che era stata lei a chiamarla”