Helena Prestes gelosa di Javier Martinez: il divertente siparietto in televisione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati i protagonisti della puntata di Celebrity Chef, andata in onda il 16 febbraio sui teleschermi di Tv8. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno conquistato Alessandro Borghese, la giuria e i presenti in sala, preparando dei piatti tipici dei loro paesi d’origine. Proprio nel corso dell’ospitata non sono mancati siparietti divertenti tra gli Helevier che hanno fatto impazzire i loro fans. In particolare, Helena Prestes è apparsa molto gelosa del compagno quando ha ricevuto degli apprezzamenti sul suo aspetto fisico e sulla pietanza portata. L’ex gieffina ha dichiarato durante la puntata di Celebrity chef: “devo mettere le cose in chiaro. Va tutto bene, il cibo è buono, il cibo è vostro ma Javier l’ho conquistato io. Lo vogliono tutti ma Javier è mio.”

Helena Prestes gelosa di Javier Martinez a Celebrity Chef

La modella brasiliana ha dimostrato di essere particolarmente gelosa del compagno, con la quale fa coppia da ormai un anno dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. Una gelosa, di cui ne ha parlato anche Javier Martinez, che nel corso dell’ospitata a Celebrity ha dichiarato: “Helena Prestes è gelosa, non ce l’ha fatta a tenerselo dentro.” Una partecipazione, quella degli Helevier nel programma culinario di Tv8, che ha avuto avuto molto successo come dimostrato dai tanti commenti apparsi in rete durante la sua messa in onda.