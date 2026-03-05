Helena Prestes festeggia un grande traguardo: l’annuncio via social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica a distanza di ormai diverso tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello. La donna ha appena festeggiato un grande traguardo come rivelato da lei stessa in alcune storie postate su Instagram, dove vanta oltre 300 mila utenti. La modella brasiliana ha postato una foto con la seguente didascalia: “Prima casa, primo bagno e si questa regina ha una vasca da bagno adesso.” In una successiva storia su Instagram si vede la compagna di Javier Martinez mentre scrive sul vetro della doccia appannato: “orgogliosa di te”: Helena Prestes ha così festeggiato la sua nuova casa con la sua grande fanbase.

Helena Prestes ha realizzato il suo sogno

La modella brasiliana ha realizzato uno dei suoi sogni ovvero quello di avere una casa tutta sua. Nelle scorse settimane, Helena Prestes aveva annunciato la novità sui social. La donna aveva pubblicato una storia in cui la si vedeva insieme al suo agente immobiliare che dichiarava le seguenti parole: “Oggi per qualcuno non è un giorno qualsiasi ma è un giorno importante. Un giorno nel quale un sogno si è realizzato.” Non è da escludere che la 35enne insieme a Javier Martinez si trasferiranno nei prossimi mesi nella città di Lecco.