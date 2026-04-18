Helena Prestes, esperienza da brividi per l’ex gieffina: cosa ha fatto

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Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico che la segue in ogni sua avventura in giro per l’Italia e l’estero. Nelle ultime ore, la modella brasiliana ha stupito i propri fans, rendendosi protagonista di un’esperienza da brividi. La donna ha annunciato con un video pubblicato su Tiktok che avrebbe fatto paracadutismo a Roma. L’ex gieffina è una grande appassionata della pericolosa disciplina sportiva, tanto da aver ottenuto il patentino per lanciarsi in aria alcuni anni fa. Helena Prestes ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede mangiare un pezzo di pizza dopo aver concluso la giornata in cielo: “Dopo aver volato…”. La donna si è quindi riunita con Javier Martinez nella Capitale come rivelato da lei stessa nelle sue storie social.

Helena Prestes è un’appassionata di paracadutismo

La modella brasiliana è una grande appassionata di paracadutismo che pratica da ormai diversi anni. Non è la prima volta che Helena Prestes stupisce il pubblico con questa disciplina. Lo scorso anno, l’ex concorrente del Grande fratello raggiunse l’Egitto insieme a Javier Martinez e proprio a Giza decise di lanciarsi col suo paracadute. Un volo postato su Instagram che mostrava la donna volare sulle tre piramidi simbolo dell’Egitto. In una vecchia intervista, la donna aveva riferito che l’era mancato praticare paracadutismo al Grande fratello: “ci pensavo sempre, al Grande fratello, guardando quel pezzettino di cielo che ci era concesso. E così sono andata, sono saltata fuori dall’aereo come un ovetto e mi sono aperta come una farfalla, è stato il lancio più bello della mia vita”