Helena Prestes e Shaila Gatta, programma insieme dopo il Grande Fratello: la novità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Shaila Gatta sono state le assolute protagoniste del Grande fratello 2024 dove hanno dato vita ad importanti scontri che ancora oggi sono nella memoria dei telespettatori di Canale 5. A distanza di mesi dalla fine del reality show, ecco che l’influencer brasiliana e l’ex velina di Striscia La Notizia si troveranno a condividere un nuovo programma insieme. Le due donne infatti prenderanno parte alla prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show in partenza ad aprile su Amazon Prime Video. La partecipazione di Helena Prestes e Shaila Gatta è molto attesa da parte dei fans, memori dei loro scontri all’interno della casa del Grande fratello.

Helena Prestes è tra le concorrenti di The Fifty

In queste ore i canali ufficiali di Prime Video hanno svelato il primo promo di The Fifty, il nuovo reality show in cui 50 concorrenti proveranno a mettersi in gioco in sfide fisiche e di cultura per vincere un montepremi finale. Tra le concorrenti più attese Helena Prestes, la quale ha fatto uno spoiler del programma sui social. La donna ha messo l’emoj di una volpe come foto profilo su Instagram. Un gesto che ha portato i fans a credere che la compagna di Javier Martinez facesse parte di una squadra visto che anche altri concorrenti del gioco hanno postato la stessa emoj sui social come Edoardo Tavassi.