Helena Prestes e quelle dolci parole del padre di Javier Martinez: fans commossi

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti al Grande fratello 2024 e da poche settimane hanno festeggiato un anno di relazione. In queste ultime ore, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete dai fans – sono finiti al centro di un commento da parte di una persona molto vicina ai due. Si tratta di Mariano Martinez, il padre di Javier che si è lasciato andare a delle dolci confessioni sotto una fanpage del figlio su Instagram. L’uomo ha scritto il seguente commento: “Quando la gente mi dice “Javier è unico”, io rispondo di no perché anche Mariano e Russo rispettano le loro mogli, sono padri esemplari, hanno molti amici e non si arrabbiano mai perché farlo è tempo perso. Amo i miei tre figli e Javier è molto speciale per noi ed Helena è ciò che mancava alla famiglia.” Parole che hanno commosso tutti i fans degli Helevier.

Il padre di Javier Martinez definisce Helena Prestes il pezzo mancante della famiglia

Il padre di Javier Martinez ha usato parole dolcissime per descrivere i tre figli e Helena Prestes, definendola il pezzo mancante della famiglia. La modella brasiliana ha dimostrato di avere stretto un forte legame col suocero. In una vecchia ospitata a Verissimo, la 35enne di San Paolo aveva dichiarato su Mariano: “Papà Orso, io lo chiamo così perchè lui mi dà quell’abbraccio meraviglioso che mi avvolge ed è un papà stupendo, tutta la famiglia di Javi lo è. Io lo considero davvero cm mio papà, lui mi capisce e mi chiama figlia mia“