Helena Prestes e quel retroscena su Javier Martinez: la dichiarazione

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La storia d’amore tra la modella e il pallavolista argentino procede a vele spiegate. Nelle scorse ore, gli Helevier sono tornati a far parlare di una diretta avviata su Tiktok dov’erano presenti più di 6 mila utenti. In questo frangente, il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy ha svelato un retroscena in merito al suo rapporto con la fidanzata, conosciuta un anno fa all’interno del Grande fratello. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Sai che in queste live così non mi viene da fare lo sdolcinato. Lei mi dice sempre che sono molto dolce ma io lo faccio nei nostri momenti“

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di recente a Verissimo

Proprio la coppia è stata di recente ospite di Verissimo. In quell’occasione, Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato un anno di storia d’amore. La modella influencer aveva ricevuto una lettera dal compagno che l’aveva fatta commuovere. La coppia inoltre aveva parlato dei loro progetti a lungo termine. Il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy aveva dichiarato: “Arriveranno sia il matrimonio che un figlio, però ci sono delle cose da sistemare prima, non bisogna farsi prendere dalla passione”.