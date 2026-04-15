Helena Prestes e quel dolce pensiero che commuove i fans: cosa ha fatto

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Helena Prestes ha voluto festeggiare un importante traguardo con la sua comunità. La modella brasiliana ha pubblicato alcune storie nel suo profilo instagram, dov’è sempre molto attiva. La 35enne di San Paolo ha annunciato ai suoi sostenitori che sua sorella Mariana è diventata cittadina italiana. Proprio in questa circostanza, la compagna di Javier Martinez ha rivolto un dolce pensiero a suo padre, deceduto di recente in seguito ad un grave problema di salute. Helena Prestes ha dichiarato in una storia pubblicata sui social: “Voglio condividere una piccola riflessione con voi. Io ho avuto la cittadinanza in un periodo in cui facevo avanti e indietro tra Parigi e New York e mio padre ha insistito molto su questo. Oggi la legge è cambiata, se non l’avessi ascoltato saremmo ancora a fare il permesso di soggiorno ogni anno, ed è molto difficile.”

Helena Prestes ringrazia il padre per aver insistito affinché prendesse la cittadinanza italiana

La modella brasiliana ha ringraziato il genitore per aver insistito affinché ottenesse la cittadinanza italiana. Helena Prestes ha quindi dato un suggerimento a tutti i suoi sostenitori: ” Vi consiglio di ascoltare sempre i parenti e di dirgli grazie finché potete”. L’ex concorrente del Grande fratello ha perso il genitore lo scorso febbraio dopo che era stato ricoverato per alcune settimane in un ospedale di San Paolo in seguito ad un grave problema di salute. La donna era stata invitata più di una volta a Verissimo per parlare della situazione venutasi a creare col padre in Brasile.