Helena Prestes inedita Javier Martinez: “Un attimo infinito”, la rivelazione

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si sono conosciuti e poi innamorati un anno fa all’interno della casa del Grande Fratello dove entrambi sono arrivati nelle fasi finali del reality show. Di recente, la coppia ha passato alcuni giorni distanti per importanti problemi di famiglia da parte di lei. Helena Prestes è volata in Brasile per stare al fianco al padre, ricoverato in ospedale per un grave problema di salute. Proprio l’ex gieffina ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha parlato del suo ritorno in Italia. La 35enne ha dichiarato le seguenti parole: “Sono un po’ provata, ma sto bene. Tornare è stato necessario, anche se emotivamente è stato difficile. In Brasile sono andata perché mio padre ha avuto un ictus e mi sono spaventata molto.”

Helena Prestes parla del ricongiungimento con Javier Martinez

Durante l’intervista a Chi, Helena Prestes ha parlato del ricongiungimento con Javier Martinez, il compagno che non vedeva da due settimane. La modella brasiliana ha rivelato com’è stato stare distante dall’amato, dichiarando in questo modo: “È una persona molto “caliente”, anche poco paziente. Ma è stato fantastico. Quando ero nervosa, quando avevo il muso, lui mi chiedeva: “Ce l’hai con me?”. E io: “No!”. Ma era difficile spiegare tutto a distanza. È stato bellissimo quando ci siamo riabbracciati, un attimo infinito”. Gli Helevier ora si apprestano a festeggiare un grande traguardo. Domani 7 febbraio la donna e il pallavolista argentino della Terni volley academy celebreranno un anno di storia d’amore.