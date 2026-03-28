Helena Prestes e l’appello per i fans: “Fermate l’onda d’odio”, l’accaduto

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Javier Martinez è rimasto vittima di una spiacevole disavventura social. Il pallavolista argentino ha riferito di aver perso le credenziali per accedere al suo account di Tiktok e per questo di essere costretto a crearlo uno nuovo. Per l’occasione, il 31enne ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha fatto un appello ai fans. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato: “Volevo chiedervi il favore di segnalare la mia pagina Tiktok dato che non posso più accedere né tramite password né tramite e-mail. E’ stata creata quando ero all’interno della Casa. A breve creerò un nuovo profilo Tiktok e vi lascerò il nome sulle mie storie di Instagram.” A distanza di alcune ore, anche la sua compagna è voluta intervenire nella vicenda. Helena Prestes ha postato un lungo messaggio su X con una richiesta ai loro seguaci.

Helena Prestes sostiene che l’account Tiktok di Javier Martinez sia stato rubato

In un post pubblicato su X, Helena Prestes ha ammesso di non sapere chi abbia rubato il profilo Tiktok di Javier Martinez. La modella influencer ha quindi aggiunto: “dobbiamo aspettare che lui faccia un account nuovo e iniziare a seguire quello.. Non iniziamo l’onda d’odio. Non serve a niente, non sappiamo chi l’ha rubato… Dobbiamo stare attenti a quell’account, capire cosa ci faranno e non seguirlo più perché non è più suo. Rubare qualcosa a qualcuno è sempre brutto, però il bene vince sempre”. La donna è voluta intervenite dopo che sui social erano apparsi parecchi commenti brutti contro l’ex manager di Javier Martinez.