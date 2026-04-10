Helena Prestes e Javier Martinez vittime di una fake news: ecco quale

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Helena Prestes e Javier Martinez stanno insieme da ormai un anno dopo essersi conosciuti all’interno del Grande fratello 2024. In queste ore, la modella influencer e il pallavolista argentino della Terni volley academy sono finiti vittime di una fake news. Tutto è iniziato quando Alessandro Rosica ha pubblicato una domanda di un utente che gli ha chiesto se Helena Prestes e Javier Martinez fossero in crisi, alludendo al fatto che fossero distanti e litigassero molto. Di qui, è arrivata la secca smentita del noto esperto di gossip che ha scritto: “Tutto ok. Nessuna crisi. Capita di litigare come molte coppie. Sono molto focosi.”

Javier Martinez e Helena Prestes sono al momento distanti

Niente crisi tra gli Helevier nonostante siano al momento distanti. Helena Prestes si trova in Spagna per una vacanza-lavoro. La modella influencer è a Tarifa in Spagna con Cometa Living, un club privato per gli amanti del kite-surf. Javier Martinez, invece, è rimasto in Italia, impegnato con la Terni volley academy. Nei giorni scorsi, il 31enne argentino aveva alzato la voce sui social per difendere la sua storia d’amore. L’uomo rispondendo ad un attacco di un haters aveva scritto: “Non ti nego che per il papiro scritto l’occhio mi sia caduto nelle tue parole. Tu che ti nascondi dietro ad un profilo dal nome falso e senza volto devo farti i complimenti però perché a scrivere una marea di caz*ate tutte insieme in un solo commento è veramente difficile. Complimenti.”