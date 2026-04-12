Helena Prestes e Javier Martinez, stravagante richiesta di un fan: ecco quale

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in Italia. I due si sono conosciuti all’interno del Grande fratello 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. Da alcuni mesi la modella influencer ed il pallavolista argentino vivono a Terni, dove lui gioca per la squadra di pallavolo che milita attualmente in A3. In queste ore, gli Helevier sono finiti al centro di una stravagante richiesta da parte di un fan. In particolare, un utente ha scritto il seguente commento su X: “il sindaco di Terni dovrebbe dare la cittadinanza onoraria a Helena Prestes e Javier Martinez per aver provocato l’aumento del turismo e aver fatto conoscere Terni a tantissime persone”.

La presenza di Helena Prestes e Javier Martinez a Terni non è passata inosservata

La presenza degli Helevier a Terni non è passata inosservata. Nel corso delle settimane, Javier Martinez ha portato numerose persone da tutte le parti d’Italia per vederlo giocare a pallavolo nel palazzetto della cittadina. L’ex gieffino insieme ad Helena Prestes sono diventati seppur inconsapevolmente il volto di Terni, portando vantaggi molteplici anche per alcuni negozi in cui hanno fatto visita. Una presenza, quella degli Helevier in città, che potrebbe concludersi molto presto a causa della loro decisione di trasferirsi nel nord d’Italia.