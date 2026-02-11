Helena Prestes e Javier Martinez, spunta un tenero dettaglio che non sfugge ai fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere seguitissimi sui social a distanza di tempo dalla loro avventura al Grande Fratello dove si sono conosciuti e innamorati. Nelle ultime ore, la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, che vanta oltre 300 mila followers. Nella foto postata si vede la 35enne di San Paolo scattarsi una foto davanti allo specchio per dare il buongiorno ai propri fans. Proprio in questa immagine gli ammiratori hanno notato un tenero dettaglio. Attaccato alla cornice dello specchio vi è presente un biglietto di carta scritto da Javier Martinez con la seguente frase: “La cavallina ha paura perché è un po’ sc*ma ma questa volta ci sono io. Orso.” Un simpatico messaggio che ha emozionato i fans, memori di quando al Grande Fratello il pallavolista lasciava bigliettini romantici per Helena Prestes.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato un anno di storia d’amore

Gli Helevier, nel frattempo, hanno da poco festeggiato un anno di storia d’amore. Lo scorso 7 febbraio, la modella brasiliana ed il pallavolista in forza alla Terni Volley Academy hanno celebrato il grande traguardo con tanto di dediche al miele sui social. In particolare, Helena Prestes ha usato dolci parole per descrivere questi mesi passati insieme a Javier Martinez. L’ex gieffina ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto il seguente messaggio: “Amore mio, oggi celebriamo un anno insieme e mi sento davvero felice di essere arrivata fin qui con te. Ogni giorno ho percepito la tua dolcezza, quella che non cambia mai, e ogni volta che torno tra le tue braccia mi sento al sicuro, protetta, a casa. Dopo tutto, capisco che non c’è niente di più bello stringerti e sapere di averti come partner”