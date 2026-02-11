Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di un programma di Mediaset? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ultime ore, la coppia nata al Grande Fratello 2024 è finita al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata farebbe felici tanti fans. In particolare, Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di un utente che annuncia l’ospitata degli Helevier ad un noto programma di Mediaset. Nel post pubblicato su Instagram dall’esperta di gossip si leggono le seguenti parole: “Oggi Helena Prestes e Javier Martinez registrano Verissimo. 100% sicuro”. Per la coppia sarebbe un ritorno nel programma condotto da Silvia Toffanin. Un’ospitata che se fosse confermata vedrebbe gli Helevier aggiornare i fans dei loro progetti futuri e delle ultime vicende che li hanno visti protagonisti.

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Verissimo?

La coppia potrebbe essere ospite di Verissimo, il popolare talkshow di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ogni sabato e domenica con grandi risultati in termini di ascolto. Helena Prestes e Javier Martinez potrebbero essere i protagonisti della puntata speciale di San Valentino, che vedrà ospiti diverse coppie dello spettacolo italiano. Per i due sarebbe un primo impegno in televisione prima dell’ospitata a Celebrity Chef prevista per lunedì 16 febbraio a partire dalle ore 20:20 sui teleschermi di TV8.