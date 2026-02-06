Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un importante traguardo: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha appena fatto ritorno in Italia dopo essere stata protagonista di un’esperienza sulla neve con un noto brand di moda internazionale. La donna ha potuto riabbracciare Javier Martinez appena in tempo per celebrare un importante traguardo. Oggi 7 febbraio, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – hanno festeggiato il loro primo anniversario. Un anno fa, la modella brasiliana e il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy iniziarono la loro storia d’amore all’interno della casa del Grande fratello, reality show di Canale 5 a quel tempo condotto da Alfonso Signorini.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato un anno di storia d’amore

Gli Helevier hanno festeggiato un anno di storia d’amore. Per l’occasione, Helena Prestes e Javier Martinez sono stati travolti dall’affetto dei fans. In particolare, in rete si leggono moltissimi messaggi di auguri per la coppia che hanno visto nascere all’interno della casa del Grande fratello come questi: “Tanti auguri bellissimi”, “Un anno da quel magico tugurio” ed ancora “E’ già siamo già ad un anno anno.” Nel frattempo, la modella brasiliana ha da poco fatto ritorno in Italia. La modella brasiliana era volata in Brasile per rimanere vicina alla famiglia alle prese con un problema di salute di un parente.