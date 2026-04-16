Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme: fans scatenati

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono stati distanti per quasi due settimane a causa di impegni di lavoro. La donna si è prima recata a Monte Carlo per promuovere un brand d’abbigliamento e poi in Spagna a Tarifa, per una vacanza lavoro. Javier Martinez, invece, è rimasto in Italia, impegnato coi playout della sua squadra di pallavolo. Nelle ultime ore, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov’è solita aggiornare i suoi tanti fans. Nel filmato si vede l’ex finalista del Grande fratello venire teneramente abbracciata e baciata da Javier Martinez all’interno delle loro abitazione di Terni. Gli Helevier si sono mostrati innamorati e molto felici di essere nuovamente l’uno tra le braccia dell’altro.

Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme

La reunion della modella brasiliana e il pallavolista argentino ha scatenato tutti i loro fans. In rete ed in particolare su X si leggono commenti dei sostenitori felici di rivederli nuovamente insieme come questi: “Oh finalmente vi vediamo insieme” ed ancora “Non vi separate più! Siete troppo belli”. Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad avere una grande popolarità in Italia, derivata dalla partecipazione al Grande fratello. I due appaiono più innamorati e felici che mai nonostante gli impegni che spesso li portano ad essere distanti.