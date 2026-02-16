Helena Prestes e Javier Martinez conquistano il pubblico in una nuova veste: “Rivali ma complici”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a far parlare di loro. Il 16 febbraio, la modella brasiliana e il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy sono stati ospiti della nuova puntata di Celebrity chef, il programma condotto da Alessandro Borghese su Tv8. In questo frangente, la coppia ha conquistato sia lo chef stellato, la giuria e i presenti in sala portando dei piatti tipici dei loro paesi d’origine. I due sono apparsi innamoratissimi e complici durante la preparazione delle loro pietanze insieme allo staff di Alessandro Borghese. In rete non sono mancati i commenti di elogio per la coppia come questi: “vi amo. Sembra di essere tornati al Grande fratello“ mentre un altro su X ha scritto: “Sono stati perfetti: disinvolti, rivali ma complici, simpatici e spontanei, competitivi ma divertenti e poi innamoratissimi”.

Helena Prestes e Javier Martinez conquistano il pubblico a Celebrity Chef

Gli Helevier hanno conquistato il pubblico italiano con la partecipazione a Celebrity chef, che era molto attesa. Helena Prestes e Javier Martinez hanno sorpreso con la preparazione di alcuni piatti tipici brasiliani e argentini. Una puntata che alla fine ha visto Alessandro Borghese decretare come vincitore assoluto il pallavolista argentino, che ha dimostrato di essere bravo anche dietro ai fornelli. Il noto chef ha dichiarato: “Non era facile. Devo essere sincero. Non spesso si mangiano menù buoni dall’inizio alla fine.” Borghese ha concluso: “La mia stella va chef Martinez. Ti faccio i miei complimenti e ti consegno la stella di Celebrity chef.“