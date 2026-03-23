Helena Prestes e Javier Martinez, cena con due ospiti speciali: ecco chi

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. La modella brasiliana e il pallavolista della Terni volley academy hanno deciso di passare alcuni giorni in Toscana per rilassarsi dai rispettivi impegni di lavoro. Gli helevier – così si fanno chiamare dai fans – hanno raggiunto la Toscana ed in particolare vicino Lucca dove hanno alloggiato presso l’agriturismo di Luca Calvani. Per l’occasione, Javier Martinez ha fatto una diretta su Instagram in cui lo si è visto nella cucina del casolare insieme all’ex gieffino ed Federico Fusca, che li ha raggiunti sul posto. In questa circostanza, il compagno di Helena Prestes ha aiutato lo chef toscano a preparare della carne che sarebbe stata mangiata per cena.

Javier Martinez e Helena Prestes, cena in Toscana con Luca Calvani e Federico Fusca

Gli Helevier hanno passato una serata insieme a Luca Calvani e Federico Fusca in Toscana. Per l’occasione, Javier Martinez, Helena Prestes ma anche l’attore pratese e lo chef pistoiese hanno immortalato la cena all’interno dell’agriturismo. Il 31enne argentino si è mostrato a suo agio dietro ai fornelli mentre preparava un pezzo di pregiata carne insieme a Federico Fusca. Proprio quest’ultimo ha pubblicato un post su Instagram, riguardante la serata appena trascorsa. L’uomo ha postato alcune foto della cena con la seguente didascalia: “il lunedì in campagna e già si vive meglio.”