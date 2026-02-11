Helena Prestes e Javier Martinez, arrivano parole di elogio per i due ex gieffini: ecco da chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto sognare gli italiani con la loro storia d’amore nata sotto le telecamere del Grande fratello 2024. La coppia ha appena celebrato l’anniversario con dediche d’amore sui social. Nel corso delle ultime ore, la modella di San Paolo e il pallavolista argentino sono finiti al centro di un commento da parte di un ex gieffino, che ha condiviso con loro l’esperienza al Grande fratello. Si tratta di Mattia Fumagalli, il quale ha usato parole di elogio nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez. In una storia pubblicata su Instagram, il maestro di sci ha scritto: è una coppia normale, vera con valori che oggi sono rarissimi: eleganza, educazione, rispetto, senso del dovere, sacrificio. Loro queste cose le rappresentano davvero fino in fondo.”

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo?

Nel frattempo Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata farebbe felici i loro fans. In particolare, la coppia potrebbe essere ospite di Verissimo, il popolare programma condotto da Silvia Toffanin ogni sabato e domenica sui teleschermi di Canale 5. Per i due sarebbe un ritorno nel talkshow che li aveva già visti protagonisti in altre due ospitate dove avevano raccontato dettagli inediti della loro storia d’amore nata sotto le telecamere del Grande fratello.