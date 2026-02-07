Helena Prestes e Javier Martinez anniversario distanti: svelato il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Jsvier Martinez continuano a far parlare di loro a distanza di ormai tempo dalla loro partecipazione al Grande fratello. Proprio la coppia ha celebrato ieri 7 febbraio un anno di storia d’amore. Un grande traguardo che i due hanno festeggiato distanti. Il pallavolista 30enne ha raggiunto Bari e precisamente a Castellana Grotte dove disputerà insieme alla Terni volley academy una nuova partita valida per il campionato di A3, dove attualmente si trovano in fondo alla classifica. Helena Prestes, invece, ha raggiunto Roma. La donna ha condiviso alcuni foto e scatti della sua giornata nella Capitale in compagnia di una sua amica nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti.

Helena Prestes e le dolci parole per Javier Martinez

Gli Helevier hanno festeggiato l’anniversario distanti a causa di impegni di lavoro da parte di lui. Nonostante questo, Helena Prestes e Javier Martinez hanno emozionato i loro fans, dedicandosi delle dolci parole sui social. L’ex gieffina ha usato parole d’amore nei confronti del compagno conosciuto un anno fa nella casa della Grande fratello. La 35enne ha scritto le seguenti parole: “Un anno insieme amore mio. Oggi celebriamo un anno insieme e mi sento davvero felice di essere arrivata fin qui con te. Ogni giorno ho percepito la tua dolcezza, quella che non cambia mai e ogni volta che torno tra le tue braccia mi sento al sicuro, protetta ed a casa.”