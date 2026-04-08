Helena Prestes e il gesto che le fa onore: cosa ha fatto l’ex gieffina

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E’ un momento d’oro per Helena Prestes sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La modella influencer ha fatto tappa di recente a Monte Carlo per assistere alla partita vinta da Jannik Sinner come ospite di un brand d’abbigliamento. In queste ore, la donna è tornata a far parlare di sé per un gesto che le fa onore. La 35enne brasiliana ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui annuncia di aver devoluto una somma di denaro ad un orfanotrofio di Bali. Nel comunicato pubblicato da Helena Prestes si legge: “Durante la live che abbiamo fatto per la raccolta fondi per l’orfanotrofio di Bali abbiamo raccolto 383 dollari, ma alla fine abbiamo deciso di inviare 500€. Sicuramente ne faremo altre, perché se lo meritano davvero tanto. Come avete visto anche dal mini blog su TikTok, sono persone splendide.” Helena Prestes ha concluso il messaggio, ringraziando tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa.

Helena Prestes e l’iniziativa benefica per un orfanotrofio di Bali

La compagna di Javier Martinez è tornata al centro dell’attenzione per un’iniziativa benefica. Helena Prestes ha infatti devoluto 500 euro ad un orfanotrofio di Bali grazie alle donazioni percepite nel corso delle dirette che è solita fare su Tiktok. Il gesto ha scatenato i messaggi di stima da parte del popolo social ed in particolare dei suoi sostenitori. Un utente ha commentato così: “sei immensa e con un cuore grande e buono. Ti meriti solo felicità” mentre un altro “Sei sempre precisa, trasparente e rispettosa di tutti, a volte anche troppo, ti stimo tantissimo ma non devi dimostrare sempre tutto, la tua bontà tanta gente non la merita. Sei unica”