Helena Prestes, dolce dedica a Javier Martinez per San Valentino: “Ho trovato…”

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. I due hanno ottenuto una grande popolarità partecipando al Grande Fratello 2024, dove entrambi hanno raggiunto le fasi finali. Oggi 14 febbraio, la modella brasiliana e il pallavolista argentino festeggiano il loro secondo San Valentino. Per l’occasione, la 35enne di San Paolo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una dolce dedica per il compagno. Nel filmato si vede Helena Prestes riprendere Javier Martinez stappare una bottiglia di spumante con la seguente didascalia: “Mio Valentino” sotto le note di una canzone di Mary of Gold dal titolo “Ho trovato il mio per sempre.” La coppia pare più unita e innamorata a distanza di tempo dal loro incontro nella Casa.

Helena Prestes, San Valentino distante da Javier Martinez

Gli Helevier hanno festeggiato il loro secondo San Valentino distanti. Helena Prestes si trova a Milano per impegni di lavoro dopo aver registrato insieme a Javier Martinez un’ospitata a Verissimo, che andrà in onda domenica 15 febbraio sui teleschermi di Canale 5. Proprio la donna aveva sbottato contro i fan ossessionati che l’avevano accusata di passare un’altra ricorrenza lontana dal compagno. Nel corso di una diretta social, la 35enne di San Paolo aveva dichiarato: “Mi hanno chiesto se passo il weekend a Milano. Io lo so che lo chiedete apposta perché alcuni di voi avete questa fissa che siamo una coppia fatta di bugie. Ma le coppie lavorano, le coppie vere vivono e se caso mai non passiamo un compleanno, una festa insieme non significa essere falsi. E’ completamente normale ragazzi.”