Spettacolo Italia

Helena Prestes, dolce dedica a Javier Martinez per San Valentino: “Ho trovato…”

Elisabetta Bertolini14 Febbraio 2026
foto helena prestes javier martinez
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. I due hanno ottenuto una grande popolarità partecipando al Grande Fratello 2024, dove entrambi hanno raggiunto le fasi finali. Oggi 14 febbraio, la modella brasiliana e il pallavolista argentino festeggiano il loro secondo San Valentino. Per l’occasione, la 35enne di San Paolo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una dolce dedica per il compagno. Nel filmato si vede Helena Prestes riprendere Javier Martinez stappare una bottiglia di spumante con la seguente didascalia: “Mio Valentino” sotto le note di una canzone di Mary of Gold dal titolo Ho trovato il mio per sempre.” La coppia pare più unita e innamorata a distanza di tempo dal loro incontro nella Casa.

Helena Prestes, San Valentino distante da Javier Martinez

Gli Helevier hanno festeggiato il loro secondo San Valentino distanti. Helena Prestes si trova a Milano per impegni di lavoro dopo aver registrato insieme a Javier Martinez un’ospitata a Verissimo, che andrà in onda domenica 15 febbraio sui teleschermi di Canale 5. Proprio la donna aveva sbottato contro i fan ossessionati che l’avevano accusata di passare un’altra ricorrenza lontana dal compagno. Nel corso di una diretta social, la 35enne di San Paolo aveva dichiarato: “Mi hanno chiesto se passo il weekend a Milano. Io lo so che lo chiedete apposta perché alcuni di voi avete questa fissa che siamo una coppia fatta di bugie. Ma le coppie lavorano, le coppie vere vivono e se caso mai non passiamo un compleanno, una festa insieme non significa essere falsi. E’ completamente normale ragazzi.”

Chi è il padre di Helena Prestes cosa è successo e come sta oggi dopo l’ictus
Helena Prestes e il fidanzato. Foto: Mediaset Infinity
Elisabetta Bertolini14 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©