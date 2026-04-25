Helena Prestes dice basta: presa una decisione sul suo futuro

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Helena Prestes sta vivendo un momento d’oro della sua vita. La donna viaggia spesso per l’Italia per impegni di lavoro mentre la storia con Javier Martinez procede a gonfie vele. Nelle scorse ore, la modella influencer ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, dove ha oltre 160 mila utenti. In questo frangente, la donna ha risposto ad alcune curiosità dei fans mentre sistemava la sua nuova abitazione a Lecco. Helena Prestes ha parlato dei suoi progetti per il futuro, rivelando di aver preso un’importante decisione. La compagna di Javier Martinez ha spiegato ai suoi utenti di non voler più fare i reality show, preferendo puntare su altri lavori. La donna comunque sarà tra le protagoniste della prima edizione di The fifty, in programma dal 22 maggio su Amazon Prime Video.

Helena Prestes dice basta coi reality show

La modella brasiliana ha detto basta coi reality show. Nel corso degli anni, Helena Prestes ha preso parte a diversi programmi del genere. La donna ha partecipato insieme a Nikita Pelizon a Pechino Express dov’è arrivata in seconda posizione. L’influencer ha inoltre partecipato all’Isola dei famosi e nel 2024 ha preso parte al Grande fratello, dove ha trovato l’amore ed il successo. A maggio 2026, invece, la donna prenderà parte alla prima edizione di The fifty, un nuovo reality show in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova in sfide mentali e di cultura per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore.